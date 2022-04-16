خارجية تصريف الأعمال: ندين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

ليبيا – أعربت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة من اقتحامها السافر لباحة المسجد الأقصى المبارك واعتداءها على المصلين المتواجدين فيه مما أسفر على إصابة وإعتقال العشرات منهم.

الخارجية أكدت في بيان لها أن هذه الاعتداءات الخطيرة والمتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال وخاصة في ليالي شهر رمضان الكريم عدا عن كونها انتهاك لحرمة المسلمين في أداء شعائرهم الدينية ،فإنها تظهر بكل تأكيد الممارسات الإجرامية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي وسعيه الحثيث في إهدار حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واستهتاره بالمقدسات الإسلامية.

وجددت رفضها لهذه الأعمال الإرهابية وإلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والتي من بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية والحماية الكاملة في أداء شعائرهم في المسجد الأقصى المبارك.

ودعت المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يضطلع بدوره في ردع هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية بالخصوص.

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