الأرصاد: أمطار متفرقة على شمال وجنوب غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب ليبيا وبعض مناطق الجنوب الغربي مصحوبة بزوابع رعدية أحيانًا، بينما يتحسن الطقس على مناطق شرق ليبيا اعتبارًا من مساء السبت.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستشهد هطول أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا خاصة على مرتفعات جبل نفوسة، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و24 درجة مئوية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، مما يتسبب في هبوط في الرؤية الأفقية، فتتحول من مساء السبت إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 32 و38 درجة مئوية ولا تتجاوز 25 درجة على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا ملحوظًا الأحد على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على غدامس والحمادة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و34 درجة مئوية ولا تتجاوز 26 درجة على غدامس والحمادة.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية تتحول مساء الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة وتسجل انخفاضًا الأحد.

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