بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 16 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 16 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب ليبيا وبعض مناطق الجنوب الغربي مصحوبة بزوابع رعدية احيانا بينما يتحسن الطقس على مناطق شرق ليبيا من مساء اليوم.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار ومتفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا خاصة على مرتفعات جبل نفوسة .

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(18-24)مْ .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً .

الرياح: جنوبية غربية إلي جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، مما يسبب في هبوط في الرؤية الأفقية ، تتحول من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32- 38)مْ، ولاتتجاوز (25) مْ على الجبل الأخضر وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة لسقوط أمطار ومتفرقة علي غدامس والحمادة .

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(30-34)مْ ولاتتجاوز (26)مْ على غدامس والحمادة .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: جنوبية شرقية إلي جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وتؤدي إلى هبوط الرؤية الأفقية تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع تحسن في الرؤية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(40- 44)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:34).