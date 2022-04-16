الدبيبة يزور عددا من الأسواق الشعبية في طرابلس

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عددا من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس بهدف التعرف على أسعار الخضروات والفواكه بعد الحملة التي قام بها جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي والقرارات المنظمة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة استمع خلال الجولة أمس الجمعة لعدد من ملاحظات البائعين والصعوبات التي تواجههم، كما التقى بعددا كبيرا من المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات وكذلك صرف علاوة الزوجة والأولاد، فيما اشتكى عدد من المواطنين المتقاعدين من عدم استمرار صرف علاوة المتقاعدين التي اقرتها الحكومة في وقت سابق، وأوضح الدبيبة أن علاوة المتقاعدين لم تستمر لعدم اعتماد الميزانية مؤكدا بأن الحكومة وضعت المعالجة المناسبة لاستمرار صرفها تقديرًا لهذه الشريحة المهمة.