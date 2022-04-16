الزايدي: الليبيين يعوون جيدًا طبيعة الصراع وأدواته وأطرافه

ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن الليبيين يعوون جيدا طبيعة الصراع وأدواته وأطرافه مهما حاول المرجفون والدجالون توجيه أنظار الناس الى غير ماهو واقع.

الزايدي أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “فبعد عقد ويزيد يستمر عصيان الليبيين ورفضهم للمؤامرة ورغم الثمن الذي دفعوه من أرواحهم وأموالهم ورغم حجم الآلام التي يعانوها الا أنهم يزدادون ثقة في أنفسهم بأنهم منتصرون على الأعداء وأعوانهم باذن الله العلي العظيم”.

وتابع:” ادعوكم ونفسي على التحلي بالصبر وعدم السماح لداء الوهم من التسلل الى النفوس فهو الصورة الأخرى للجبن والخوف نتيجته الانهيار والإحباط والانكسار، وأدعوكم ونفسي الى الوحدة حول الهدف الأسمى وهو كسر المؤامرة ومحو أثارها وإطلاق مشروعات بناء ليبيا الجديدة على أساس الاستقلال التام للقرار الليبي والمساواة بين الليبيين وقهر الفساد والقضاء على الفاسدين”.

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