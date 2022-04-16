الهجرة.. محور اهتمام وزيرة الداخلية الإيطالية في زيارتها إلى ليبيا خلال مايو

كشفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي اعتزامها زيارة ليبيا في مايو المقبل، وذلك في جولة تستهدف التركيز على علاج قضية تدفقات الهجرة القادمة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وتشمل الجولة تونس أيضًا حسبما أكدت الوزيرة في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي، مشيرة إلى أن مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيفا جوهانسون ستشاركها في الزيارة، وفق وكالة «نوفا» الإيطالية.

– 897 مهاجرا فقدوا قبالة السواحل الليبية خلال 2021

– ليبيا تشارك في تأسيس مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في ‏البحر المتوسط

– وزير داخلية إيطاليا الأسبق: يجب أن نهتم بـ«المتوسط» مع زيادة النفوذ الروسي في ليبيا

ويجري خلال الزيارة تنفيذ الإجراءات والمساهمة المالية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية بين الأطراف المعنية.

وتقول الوكالة الإيطالية إن ليبيا وتونس هما اليوم الدولتان الرئيسيتان التي نشأت منهما تدفقات الهجرة التي تؤثر على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.