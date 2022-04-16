الترجمان: محادثات القاهرة إذا عادت إلى خريطة الطريق ستفرز قواعد قانونية تضمن الانتخابات العامة

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن محادثات القاهرة إذا عادت إلى خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في السابق يمكن أن تفرز قواعد قانونية تضمن الانتخابات العامة.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أمس الخميس أضاف: “إذا لم يتمسك الطرف المقابل وهو الإخوان ومجلس الدولة بفرض شروط تحد من فرص ترشح المشير خليفة حفتر للاستحقاقات المقبلة، أعتقد أن من الممكن التوصل إلى نتيجة وتبدو فرص النجاح كبيرة جدًا”.

ووفق الترجمان، فإنّ “هذه النقطة هي التي جعلت مجلس الدولة يتنكر لانتخابات 24 ديسمبر الأول، ويحاول أن يعرقل خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، وأراد استغلال ستيفاني ويليامز من أجل التفاوض في تونس، لكن البرلمان رفض التفاوض في تونس من أجل عدم تمرير هذه اللعبة”، وفق تعبيره.

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