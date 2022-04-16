الارصاد: أمطار متفرقة مصحوبة بزوابع رعدية وانخفاض للحرارة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 164/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب ليبيا و غدامس والحمادة مصحوبة بزوابع رعدية احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تبقى الأجواء متقلبة على المناطق الشرقية مع رياح نشطة تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحياناً و إرتفاع في درجات الحرارة خاصةً على مناطق الدواخل والجنوب.

ووفقا للتقرير يتحسن الطقس من مساء اليوم بمشيئة الله على مناطق الشمال الشرقي نتيجة لتأثير الكتلة الهوائية الباردة برياح شمالية غربية ويشمل يوم الغد مناطق الجنوب الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة . والله اعـــــــــــلم.