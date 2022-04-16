فؤاد: استمرار فبراير رغم التآمر دليل على عناد أهالي طرابلس

قال محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا ومحلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إنه من دون شك فإن أهالى ايالة طرابلس هم أحد أكثر الشعوب عنادا فى العالم واستمرار فبراير رغم كل التآمر لهو دليل على ذلك، وفق قوله.

أضاف فؤاد على فيسبوك: “فقدت ليبيا ما يقرب من خمس سكانها أي حوالي 300 ألف شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 1.5 مليون شخص، خلال حرب المقاومة ضد الإيطاليين، وهذه أكبر خسارة في الأرواح بالنسبة لحجم السكان في العصر الاستعماري بأكمله في جميع أنحاء العالم، بحسب ما قال توماس هوسكين في كتابه السياسات القبلية في الحدود بين مصر وليبيا”.