مديرية أمن بنغازي: ضبط شخص يحتجز زوجته للتعذيب منذ 4 سنوات

ألقى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي القبض على شخص قام بتعذيب زوجته وإحتجازها داخل شقته منذُ العام 2018.

وحسب بيان للمديرية، فإنه وردت معلومات لقسم البحث الجنائي عن أحد الأشخاص من متعاطي المخدرات يقوم بضرب وتعذيب زوجته واحتجازها داخل شقته لعدة سنوات وتهديدها بقوة السلاح ومنعها من الخروج نهائياً.

وأصدر رئيس قسم البحث الجنائي عميد سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب، وتبين أنه من سكان وسط البلاد.

وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وإعداد كمين للشخص المطلوب وتم ضبطه خلال قيادته مركبة آلية فورد بيضاء اللون دفع رباعي وبتفتيشها احترازيا تم العثور على قطعتين من مادة الحشيش المخدرة.

وتم تكليف أعضاء التحريات رفقة إحدى أعضاء وحدة الشرطة النسائية لدخول المنزل واستحضار الزوجة التي وقع عليها الاعتداء وعند الدخول إلى المنزل تم العثور على اسلحة نارية بندقية كلاشن كوف وبها أربع مخازن 120 طلقة وسلاح ناري نوع خرطوش وقنبلة يدوية (رمانة) وآداة لتعاطي المخدرات وورق بفرة وتم الانتقال إلى القسم .

وبالاستدلال مع الزوجة تبين انها تُدعى ه.ض.أ من مواليد 1988 مصرية الجنسية وأفادت بتعرضها للضرب والتعذيب مما تسبب لها في إصابات دامية واحتجازها من العام 2018 من قبل زوجها المدعو ع.ع.ر.ت من مواليد 1985 وكان ايضاً يهددها بالقتل بواسطة أسلحة نارية إذا تم خروجها من المنزل .

وبالاستدلال مع الزوج المدعو ع.ع.رت من مواليد 1985 ليبي الجنسية اعترف بكل ما نُسب إليه من تهم وعند الانتقال لإيداعه بالحجز القانوني حاول الهرب بالقفز من الطابق الثاني ولكن لم ينجح وتم ضبطه من قبل أعضاء البحث الجنائي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.