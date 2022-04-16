السعداوي: زيارة بعض القادة العسكريين لباشاآغا لن تقدّم أي إضافة

ليبيا – قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر بشير السعداوي إن زيارة بعض القادة العسكريين لفتحي باشاآغا لن تقدّم أي إضافة باعتبار أن هؤلاء القادة التقوا بعبد الحميد الدبيبة في طرابلس والمهمة لا تسهلها هذه اللقاءات خاصة أن الطرف الثاني يملك المال وقدرات الدولة وفق تعبيره.

السعداوي استبعد في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن ينجح باشاآغا بإحداث أي اختراق للأزمة مع حكومة الدبيبة من خلال لقاءاته المزمع عقدها في تونس.

وأشار إلى أن حكومته أصبحت تقترب من حكم الماضي خاصة أن الكل يدفع نحو الانتخابات البرلمانية بحسب تقديره.

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