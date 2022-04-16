ليبيا تسجل 9 إصابات بكورونا.. على أساس أسبوعي

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحديثه الأسبوعي لمتوسط حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة من التاسع إلى الرابع عشر من أبريل الجاري.

ووفق بيان المركز رقم 681؛ بلغ متوسط عدد الحالات الموجبة تسع حالات، فيما كان متوسط الوفيات حالة واحدة، في حين بلغ متوسط عدد الحالات المتعافية 53 حالة، وذلك بعد تحليل 1,757 عينة.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 3,1%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,862، منها 4,534 حالة نشطة، فيما لم يبين عدد الحالات الحرجة، إضافة إلى تعافي 490,900 حالة، ووفاة 6,428 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,214,303 شخصا، وتلقى 1,140,236 الجرعة الثانية، بينما تلقى 96,813 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,451,352 جرعة.

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