قدور: قرارات حكومة الدبيبة فور تكليف حكومة الاستقرار أضحت بلا معنى

أكد وزير الخارجية بحكومة الاستقرار المكلفة حافظ قدور خلال خطاب إلى الإدارات والمكاتب في الداخل وإلى كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية في الخارج أن أية قرارات أو إجراءات صادرة من حكومة الدبيبة، بعد منح مجلس النواب الثقة لحكومة باشاغا تعتبر والعدم سواء لمخالفتها صحيح القانون.

وقال قدور سنقوم فور استلام مهامنا بتشكيل لجان المراجعة كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وإيقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقا للإيفاد بالخارج، مطالبا بإيقاف أية قرارات أو إجراءات تخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وسيتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك.

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