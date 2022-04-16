مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة طفلين بسبب نقص الأكسجين

نفى المستشفى الجامعي طرابلس، ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب نقص الأكسجين، مؤكدين أن سبب الوفاة معاناة الرائعين من وجود تشوهات.

وقال مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى الجامعي طرابلس خالد كعكول، إنه لا يوجد أي بلاغ حول وفاة طفلين حديثي الولادة يوم الأحد الماضي بسبب نقص الاكسجين.

فيما أكد رئيس قسم الغازات الطبية بالمستشفى المهندس هشام حيطوم، أن الأكسجين متوفر بخزانات المستشفى، والخط الرئيسي يقوم بتغذية المستشفى بالكامل، وإذا حصل انقطاع للأكسجين في حديثي الولادة فإنه سيشمل شبكة المستشفى بالكامل.

وأضاف أن الخط الرئيسي بالمستشفى يغذي كلا من العمليات المركزية، والعنايات، والاسعاف، والإنعاش، وباقي الأقسام في الأبراج الثلاثة، وكل مايشاع حول سبب الوفاة عار عن الصحة.

وأوضخ أنه حتى لو حصل انخفاض في الأكسجين توجد أسطوانات احتياطية بكل الأحجام في القسم لتدارك الموقف، مركدا قيام مهندسي القسم بالكشف على قسم الولادة بشكل يومي وموثق في سجلات القسم، ومتابعتهم عن كثب لأي انخفاض يحصل في الأكسجين على مدار الساعة.

كما نفت رئيس قسم النساء والولادة الدكتورة لبنى المقهور، مايشاع حول حالة الوفاة، وأكدت بأن وفاة الطفلين ليس بسبب نقص الأكسجين وإنما بسبب تشوهات خلقية، والحجرة التي يحدث فيها انخفاض في الأكسجين يتم إغلاقها بالتنسيق مع الإدارة الهندسية الى حين معالجة الموقف.

وأعلنت تسجيل قرابة 625 حالة ولادة منذ افتتاح القسم يوم 9 يناير إلى يوم 31 مارس الماضي أي خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق الإمكانيات المتاحة،

فيما أكد الدكتور بقسم حديثي الولادة محمد الزوام، إذا حصل انقطاع للأكسجين في القسم فإنه سيشمل جميع الحضانات مايتسبب في وفاة كل الأطفال الموجودين فيها، وما يتداول حول سبب الوفاة مجرد شائعات.