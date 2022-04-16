المستشفى الجامعي طرابلس ينفي خبر وفاة رضيعين بسبب نقص الأكسجين

فند مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى الجامعي طرابلس “خالد كعكول” ما يتداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة طفلين حديثي الولادة الأحد الماضي بسبب نقص الأكسجين، وأكد أنه لا يوجد أي بلاغ بهذا الشأن.

من جهته، أكد رئيس قسم الغازات الطبية بالمستشفى “هشام حيطوم” أن الأكسجين متوفر بالخزانات والخط الرئيسي يغذي المستشفى بالكامل، وإذا حصل انقطاع للأكسجين في قسم حديثي الولادة فإنه سيشمل شبكة المستشفى التي تغذي كلا من العمليات المركزية والإسعاف والإنعاش وبقية الأقسام.وقال “حيطوم” إن كل ما يشاع حول سبب الوفاة عارٍ عن الصحة، موضحا أنه حتى لو حصل انخفاض في الأكسجين فهناك أسطوانات احتياطية بكل الأحجام في القسم لتدارك الموقف، وأشار إلى قيام المهندسين بالكشف على قسم الولادة بشكل يومي وموثق في السجلات ومتابعتهم عن كثب لأي انخفاض يحصل في الأكسجين على مدار الساعة.

في المقابل، نفت رئيسة قسم النساء والولادة “لبنى المقهور” ما يشاع حول حالة الوفاة، وأكدت أن وفاة الطفلين ليس بسبب نقص الأكسجين وإنما بسبب تشوهات خلقية، والحجرة التي يحدث فيها انخفاض في الأكسجين يتم إغلاقها بالتنسيق مع إدارة الهندسة الى حين معالجة الموقف، وأعلنت تسجيل قرابة 625 حالة ولادة من 9 يناير إلى 31 مارس الماضي.