المرعاش: باشاغا يهدر الوقت في تونس واجراء اللقاءات هناك عبارة عن “الخطيئة الأولى”

ليبيا – علق المحلل الليبي كامل المرعاش على تواجد لتحي باشاآغا في تونس، معتقداً أن هذه هي المحاولة الأخيرة لفتحي باشاآغا وحكومته لإنقاذ مصداقيته في القدرة على ممارسة مهامه وإنهاء حكم الدبيبة.

المرعاش استبعد في تصريح لموقع”إرم نيوز” أن تكون خطوة حاسمة ستقوده الى طرابلس سريعًا وهذا يتضح من مكان الاجتماع بهؤلاء القادة.

وتساءل: “لماذا فضل أن يكون اللقاء في تونس وعلى بعد مئات الكيلومترات وليس مدينة الزاوية القريبة من طرابلس؟، هذا يعني أن الموضوع الرئيس للقاءات ليس الدخول إلى طرابلس وتسلم السلطة، وإنما يأتي في إطار وساطة محلية مصراتية/مصراتية وليس وطنية ليبية، لتقريب وجهات النظر بينه وبين عبد الحميد الدبيبة، وبالتالي هذا يعني أن ليبيا مازالت رهينه لإرادات محلية وعشائرية وقبلية كانت في السابق السبب الأبرز في انقسام وتقسيم ليبيا وفق أطماع السلطة والتفرد في نهب المال وتهريبه للخارج”.

ورأى المرعاش أن باشاغا يهدر الوقت في تونس، واصفا إقامته وإجراءه اللقاءات هناك بـ”الخطيئة الأولى”، إذ يرى كثير من الليبيين أن فيها عدم جدية وهدرا للأموال العامة للتمتع بالإقامات على حد قوله.

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