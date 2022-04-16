في ثاني نشرة أسبوعية.. ليبيا تسجل 9 إصابات بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إصابة 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع الماضي وذلك في الفترة من 9 إلى 14 أبريل.

وقال المركز في تحديثه الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد.. أنه استلم 1757 عينة من مختلف المختبرات، وبعد فحصها ثبتت إيجابية 9 حالات.. وتعافي 53 حالة، ووفاة حالة واحدة، بنسبة حالات موجبة بلغت 3.1%.

ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ دخوله إلى ليبيا في مارس من العام 2020 إلى 501 ألف و862 حالة. تعافى منهم 490 ألفًا و900 حالة، فيما لا يزال 4 آلاف و534 حالة نشطة. أما عدد الوفيات فبلغ خلال الفترة ذاتها 6 آلاف و428 حالة.