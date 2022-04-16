قادة عدد من الكتائب في مصراتة يطالبون باشاآغا والدبيبة بعدم اللجوء للصدام المسلح

ليبيا – طالب قادة عدد من الكتائب المسلحة بالمنطقة الغربية رئيسي حكومة الاستقرار فتحي باشاغا وحكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بعدم اللجوء إلى الصدام المسلح، وإبقاء الحوار السياسي وسيلة لحل الأزمة.

القادة أضافوا في بيان مصور لهم، إطلعت عليه المرصد أنهم اتفقوا مع الطرفين على أن يبقى الصراع سياسيًا، كما تعهدا أمام الليبيين بتحميلهما مسؤولية أي دماء قد تُسال من الليبيين.

كما حمّل البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية ما قد يحدث من صدام مسلح.

وتابع القادة في بيانهم: ” أن هذا البيان جاء تقديرًا منهم لخطورة الموقف وفي إطار سعييهم مع بعض القادة إلى فتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة طرابلس شبح الصدام ومحاولة التوصل إلى حل يبدد زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية