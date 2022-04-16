شركة البريقة تستمر بتوزيع وقود البنزين والديزل

واصلت شركة البريقة لتسويق النفط توزيع الكميات المخصصة من وقود البنزين والديزل من مستودعاتها الرئيسية بالمناطق.

وكشف بياناتها عن توريد أكثر من 630 ألف لتر من البنزين، و20 ألف ليتر من الديزل من مستودعاتها في سهبا، بالإضافة إلى تصدير 970 ألف لتر بنزين و150 ألف لتر ديزل من مستودع الزاوية.

كما أوضحت البيانات توزيع 180 ألف لتر بنزين، و60 ألف ليتر من الديزل على محطات التوزيع المنتشرة في مدينة سرت.

يُذكر أن هذه الكميات لتغطية الطلب على المحروقات، وتأتي في وقت تشهد فيه محطات الوقود في المنطقتين الغربية والجنوبية ازدحام طوابير السيارات بين الحين والآخر.

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