بسبب الغبار والأتربة.. “الأرصاد” يحذر من صعوبة من الرؤية شرقي البلاد

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من صعوبة الرؤية شرقي البلاد اليوم السبت، بسبب الرياح المثيرة للأتربة.

ولفت المركز في بيان له إلى أن منخفضًا صحراويًا مصحوبًا برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار يتحرك باتجاه الشرق.. ما يتسبب في سوء الرؤية.

ولفت المركز إلى أن تأثير المنخفض سيستمر طيلة الأربع وعشرين ساعة المقبلة.

وتوقع المركز تراجع درجات الحرارة في المنطقة الغربية، مع تشكل للسحب بعضها رعدية وممطرة.. خاصة في المرتفعات والمنطقة الوسطى.