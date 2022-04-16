مكافحة الأمراض يوصي بتغيير استراتيجية التطعيم ضد كورونا

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستمرار حملات التطعيم المكثفة ضد فيروس كورونا وتغيير استراتيجية التطعيم وذلك بزيادة التركيز على الفرق المتنقلة بدل المراكز الثابتة.

وأوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الإسبوعية بتوسيع وتكثيف حملات التوعية وإجراء الاختبارات خصوصا في المنطقة الشرقية والجنوبية واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل ومراكزالتسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القاونية لضمان الالتزام بها.

وحث المركز على البدء في وضع (خطة خروج) والتخفيض التدريجي للإجراءات الاحترازية استعدادا لدخول البلاد في مرحلة التعايش الدائم مع المرض مع التأكيد على عدم البدء في تنفيذها قبل بلوغ البلاد للنسبة الآمنة من المطعمين.

ولفت المركز إلى تحسن الوضع الوبائي المحلي وخروج البلاد من الموجة الرابعة وتصنيف البلاد على المستوى الوبائي الثاني مؤكدا أن ذلك يدعو إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لتكثيف حملات التطعيم وتفعيل القوانين المنظمة لإجبارية التطعيم للوصول بالبلاد إلى نسبة من المطعمين تضمن الحد من انتشار مستقبلي للوباء.