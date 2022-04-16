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ليبيا تسجل حالة وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إصابة 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد وتسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأسبوع الماضي وذلك في الفترة من 9 إلى 14 أبريل.

وفي تحديثه الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أوضح المركز أنه استلم 1757 عينة من مختلف المختبرات، وبعد فحصها ثبتت إيجابية 9 حالات وتعافي 53 حالة، ووفاة حالة واحدة، بنسبة حالات موجبة بلغت 3.1%.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ دخوله إلى ليبيا في مارس من العام 2020 إلى 501 ألف و862 حالة تعافى منهم 490 ألفًا و900 حالة، فيما لا يزال 4 آلاف و534 حالة نشطة أما عدد الوفيات فبلغ خلال الفترة ذاتها 6 آلاف و428 حالة.

 


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صحيفة العنوان الليبية

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