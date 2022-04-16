الهيئة الطرابلسية: أي نقطة دم في العاصمة ستتحمل حكومة باشاغا مسؤوليتها

قالت الهيئة الطرابلسية إن هناك محاولات من الحكومة الموازية، لدخول العاصمة وما قد يترتب عن ذلك من إخلال بالأمن وصراع مسلح، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا المكلف من مجلس النواب.

أضافت في بيان: “إن المحاولات المستمرة من الحكومة الموازية التي أعتمدها البرلمان بعيداً عن الإتفاق السياسي الذي كان أعطى لمجلس النواب أحقية الإستمرار في المشهد السياسي رغم إنتهاء مدته الشرعية بسنوات ودخوله في فترة إنعدام الصلاحية بالدخول إلى العاصمة وما قد يترتب عليه من صراع مسلح” وفق قولها.

وواصلت: “إن الهيئة الطرابلسية تحمل هذه الحكومة المسئولية الكاملة في حال تسببها في إراقة ولو قطرة دم واحدة داخل العاصمة طرابلس نتيجة محاولاتها المستميتة في الدخول اليها، كما تطالب جميع القوات الموجودة داخل طرابلس بعدم الإنزلاق في هذا الصراع والعمل على الحفاظ على أمن العاصمة واستقرارها وعدم الإنجرار وراء هذه المهاترات السياسية التي يقوم بتوظيفها عقيلة صالح لأجل إدخال العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية في منزلق فتنة الإستيلاء على كرسي الحكومة والصراع المسلح والذي إن اشتعل فلن ينطفئ إلا وقد خلف الكثير من القتلى والدمار والتهجير ومزيداً من التفكك الاجتماعي”.