«الدولية للهجرة»: مصرع 6 مهاجرين وفقدان 29 آخرين قبالة سواحل صبراتة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، العثور على جثث ستة مهاجرين فيما افترضت وفاة 29 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل مدينة صبراتة.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا، اليوم السبت، إن قاربًا خشبيًا صغيرًا يحمل نحو 35 مهاجرًا انقلب أمس قبالة صبراتة، فيما جرى العثور على جثث ستة أشخاص بينما هناك 29 آخرون في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم، وفق وكالة «فرانس برس».

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مقتل وفقدان أكثر من 50 مهاجرًا

وأوضحت المنظمة الدولية أنه جرى الإبلاغ عن مقتل أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية هذا الأسبوع وحده.

يتحدر معظم المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وغالبًا ما يقعون فريسة للمتاجرين بالبشر.

ومنذ بداية العام لقي ما لا يقل عن 475 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، وفق تقرير لمنظمة الهجرة الدولية بتاريخ 11 أبريل قبل إعلان السبت.