الدبيبة في زيارة لجهاز الأمن الداخلي: حافظوا على استقرار الدولة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم السبت بزيارة جهاز الأمن الداخلي رفقة وزير الداخلية العميد خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة وكان في استقباله لطفي الحراري رئيس الجهاز وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز حيث قام بجولة تفقدية لإدارات ومكاتب ديوان الجهاز.

وعقب هذه الجولة عقد اجتماع موسع لمناقشة خطة الجهاز للعام 2022 ولمتابعة اعماله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن من الأنشطة الهدامة والظواهر الإجرامية.

وفي كلمته أكد الدبيبة على أهمية الدور المناط بالجهاز مثنيًا على ما قام به أفراده مؤخرًا مشددًا على تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ على أمن الدولة.

وبدوره أكد رئيس الجهاز على دور جهاز الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي حيث أشار إلى أن خطة الجهاز ستتركز خلال هذه الفترة على ملف الغداء والوقود بالقيام بمعالجات ستظهر نتائجها قريبًا.

كما تم منافشة خطة معالجة ملف تهريب الوقود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.