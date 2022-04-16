الديباني يحذر من معاناة غذائية ويطالب بالعودة للزراعة والإنتاج المحلي ودعم المزارعين

طالب المحلل السياسي عبد الله الديباني الدولة الليبية باستثمار الأزمة الاقتصادية الحالية وعودة ليبيا للزراعة والإنتاج المحلي، ذلك أننا نعتمد على أوكرانيا في واردات القمح بنسبة 40% وعلى المواد الغذائية المصرية بنسبة 30% وعلى تونس بنسبة 44% وأن إيقاف التصدير سيمس بدرجة أولى أصحاب الدخل المحدود، إذ إن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة 30% بعد إعلان دول الجوار إيقاف التصدير.

وطالب الديباني السلطات المعنية بالإسراع في إيجاد حلول لهذه الإشكالية الغذائية التي من المؤكد أنها ستتطور إلى أزمة إنسانية، خاصة أن الحكومة لم تكشف للمواطن عن مخزونها من هذه المواد الغذائية.

ودعا الديباني رؤساء الغرف الاقتصادية الليبية المشتركة مع كل من تونس ومصر إلى التحرك على نطاق واسع لاستثناء ليبيا من منع التصدير والإسراع في تفعيل مؤسسة المصرف الزراعي واستعادة ثقة الفلاحين عبر منحهم قروضا وتسهيلات لتشجيعهم على العودة للنشاط الزراعي خاصة في مدينة الكفرة التي تعد من أهم المناطق المنتجة للحبوب في ليبيا.

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