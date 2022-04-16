المرعاش: الدبيبة يخشى انقلاب المليشيات عليه لصالح باشاغا

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أصيب بالتوجس من اللقاءات الأخيرة التي عقدها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مع بعض قادة مليشيات مصراتة.

وأشار المرعاش في تصريحات صحفية إلى أن الدبيبة يخشي من اتفاق سري بالانقلاب عليه لصالح باشاغا، لافتا إلى أن رئيس الحكومة الليبية أعلن في وقت سابق أنه سيدخل طرابلس قبل عيد الفطر المبارك، وهي مدة لم يتبق على انتهائها إلا أسبوعين.

ورأى المحلل السياسي أن التحشيدات العسكرية في بعض ميادين طرابلس هي من إيعاز الدبيبة لزعماء المليشيات الموالية له، والتي قال إنها “تلقت مئات الملايين منه للدفاع عنه”، في حال قرر باشاغا الدخول إلى طرابلس.