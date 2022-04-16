الشكري: حكومة الدبيبة أصرت في كل تصرفاتها على عرقلة المسار العسكري

ليبيا – قال صلاح الدين الشكري مستشار القوات المسلحة إن الإعلان الصادر من اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش بيان واضح في حد ذاته كون لجنة 5+5 هي الإنجاز الحقيقي على الأرض لأنها زحزحت الكثير من المشاكل الأمنية والعسكرية على الأرض.

الشكري أشار في تصريح لبرنامج “حصة مغاربية” الذي يذاع غلى قناة “الغد” إلى أن هذا العمل العسكري كان وسيظل يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة في العاصمة طرابلس من قبل من يتولى شؤون تلك الحكومة.

ولفت إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة الدبيبة أصرت في كل تصرفاتها خلال السنة ونيف مدة بقائها في السلطة، على عرقلة المسار العسكري الذي يمثل الحل الشامل في ليبيا، والذي هو أساس أي استقرار في البلاد.

وأكد ضرورة مغادرة حكومة الدبيبة، مشيراً إلى أن الارتهان للميليشيات الإرهابية أدى إلى أن تقوم بكل هذه الأعمال، رغم أن انسحابها من المشهد كان يمكن أن يكتب لها في سجلها الوطني.

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