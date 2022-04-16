تحقيقات النيابة العامة.. قضايا فساد وموظفين عموميين متهمين بتقاضي رِشَى في مشروع مياه الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

قالت النيابة العامة أنها فتحت التحقيق في وقائع سرقة منقولات مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان والمرافق في مناطق متفرقة من الجبل الأخضر، بالإضافةً لتهم أخرى بتحصيل مجموعة من أعضاء هيئة الشرطة لعطايا وشبهات رشى لا حَقَّ لهم فيها.

وبحسب بيان نشره مكتب النائب العام فإنه “ثبُتَ ضبط عدد من المتهمين يشرعون في نقل كمية من أنابيب نقل المياه.. وذلك على متن شاحنات في نطاق دائرة الإدارة العامة للبحث الجنائي شحات.. ليبادر مأمور الضبط القضائي إلى طلب إثبات مشروعية حيازة المنقولات.. الذي عجز عن إثباته المتهمين ما استدعى جمع الأدلة التي أسفرت عن وجود جريمة سرقة”.

وأوضح البيان أن وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة البيضاء الابتدائية.. قد تولى التحقيق في واقعة سرقة عدد 2800 أنبوب معدني مخصص لتنفيذ أعمال الإمداد المائي.. إلى المجمعات السكنية في مدينة سوسة وتقاضي من كُلِّفَ بحراسة الأنابيب مبلغاً مالياً قدره 58.000 د.ل.. مقابل السماح للمتهمين بنقلها.. وتقاضي بعض من رجال هيئة الشرطة العاملين في دائرة مديرية أمن شحات مبلغاً مالياً قدره 100.000 د.ل.. مقابل تحرير أوراق تسمح بمرور المنقولات المسروقة عبر البوابات والتمركزات الأمنية.

ولفت البيان إلى أن الإجراءات التحقيقية انتهت بحبس المتهمين بارتكاب جريمة السرقة احتياطياً على ذمة القضية.. فيما بدأت إجراءات طلب رفع القيود الإجرائية في مواجهة الموظفين العموميين المتهمين بتقاضي رِشَى.. مقابل اشتراكهم في “جريمة السرقة” بامتناعهم عن النهوض بمسؤولية عملهم المنوط بهم- وفق لما انتهت إليه الإجراءات.