الفيتوري: الدبيبة باق ولن يسلم بسهولة

ليبيا – قال رضوان الفيتوري الكاتب والباحث السياسي، إن عبد الحميد الدبيبة لم يتطرق إلى أي قضية ملحة من قضايا الوطن، إذ إنه منهمك أثناء فترة توليه باستمرار سلطته عبر الترتيب إلى الدعاية لنفسه لا أكثر ولا أقل.

الفيتوري أكد في تصريح لبرنامج “حصة مغاربية” الذي يذاع على قناة “الغد” أنه لا مشروع وطنياً ولا إنجاز حقيقياً يحسب للدبيبة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن حكومته مفترض أن يطلق عليها حكومة أوهام، وأنها غير ليبية.

وأشار إلى أن الدبيبة باق ولن يسلم بسهولة لأن هناك المليارات تستنزف وتسرق خلال فترة توليه، وأنه لو أقيمت الدولة سيكون مساره السجن.

ورأى أنه يسعى إلى حدوث حرب ويظهر ذلك بقطع الرواتب عن المؤسسة العسكرية وغيرها من الأمور التي يسعى من خلالها إلى بقاء الوضع إلى ما هو عليه.

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