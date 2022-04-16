البكوش: عقيلة يتحكم بالجسم التشريعي والآن هو بصدد السيطرة على السلطة القضائية

ليبيا – أكد المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش على أن اجتماعات القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة تعتمد على الاطراف وكل طرف يحاول أن يؤسس لما يدفع به.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إن مجلس النواب يريد التمديد لنفسه وعلى هذا الأساس، كلف فريق بدون انتخاب من مجلس النواب أي كلفه عقيلة صالح بالذهاب للقاهرة ومناقشة التعديل الدستوري الثاني عشر والذي يدعوا لفترة لا يعلك أحد مدى طولها لمناقشة ما يسمى القضايا الخلافية حول الدستور وليس لنقاش قاعده دستورية وقوانين انتخابات كما يرجوا الشعب الليبي.

وأضاف: “ولاية الفريق الذي ارسله عقيلة محددة تماماً لمناقشة القضايا الخلافية في الدستور فقط، بينما فريق مجلس الدولة مخول بالنقاش في القوانين الانتخابية والقاعدة الدستور على أساس ان مجلس الدولة في فبراير أعلن في اجتماعه رفضه التام للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي قام به مجلس النواب والحديث عن أي محاولة لتعديل مسودة الدستور والذهاب لمناقشة القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية”.

كما أردف قائلاً: “مصر لا تريد أي انتخابات في ليبيا بل تريد تنصيب حكومة باشاآغا ورأينا انه من الخزي والذي يجب ان يشعر الليبيين جميعهم بالعار على أن مجلسي النواب والدولة يجتمعون ويفتتح الجلسة رئيس مخابرات دولة اجنبية نعرف ان الدولة تكن عداء للدولة الليبية وحاولت منذ 9 سنوات الاطاحة بالثورة الليبية”.

وتابع: “مجلس النواب فرض شروطه وويليامز مبادرتها قالت انها مع 3/29 تكون الاجتماعات بدأت وأنتجت شيء ما وطالبت من مجلس النواب ان ينتخب لجنة ويأتوا لتونس ولم يفعلوا، بل أرسل لجنة غير منتخبة بتفويض محدد ومناقشة التعديل الدستوري رقم 12 ونجح في فرض مكان الاجتماع وهي دولة معادية للطرف الاخر”.

وبيّن أنه لا يعلم ماذا سيحدث لأن المصريين مصريّن انه لا انتخابات وبأن فتحي باشاآغا هو رئيس الوزراء، مضيفاً ” الآن بدل ما ان نفكر بما يقوم به عقيلة صالح ووليامز ، يجب ان نفكر بطريقة جديدة وهي الفعل وليس رد الفعل وان نتحدث كيف يمكن تحجيم عقيلة ومجلسه والبدء في عدم الاعتراف بولاية مجلس النواب على المنطقة الغربية على الأقل”.

ورأى أنه في حال استمرار الامور كما هي وتمسكت الاطراف باستراتيجيتها في العمل سيكون السيناريو سيء جداً بالنسبة للقوة التي تدافع عن بناء دولة ديموقراطية والتمسك بـ “مبادئ فبراير”.

وقال: “عقيلة ومجلس النواب يتحصلون على كل ما يدفعون به وعقيلة يتحكم بالجسم التشريعي على مدى 8 سنوات! والآن هو بصدد السيطرة على السلطة القضائية! غير مجلس القضاء الاعلى في ليلة قام بانقلاب! أحد السيناريوهات المطروحة ان ويليامز عندما أعلنت عن مبادرتها وحددت تواريخ معينة الجميع توقع وهناك تسريبات ان لديها خطة ب وتعتمد على اقحام الرئاسي في العملية السياسية ولأخذ زمام المبادرة لكن للآن المواعيد اطيح بها، ومبادرة ويليامز تراجعت للوراء لمحاولة استقطاب المصريين وعقيلة وحفتر”.

البكوش أفاد: “الآن الخطة التي يتبعها حفتر وعقيلة وباشاآغا تمكين باشاآغا وآخر تحديث للمحاولة الاخبار التي اتت عن تسليم مؤسسة النفط 8 مليار للحكومة! منذ متى ذلك؟ المشهد الليبي يسير لمزيد من التأزيم وانحسار مجال الحركة للقوة الديموقراطية وفبراير الا إذا اتخذنا موقف صمت وغيرنا طريقتنا في التعامل مع المشهد السياسي لكي نتعامل بقوة وخطوات عملية ينظر لها الطرف الآخر”.

وشدد على أن القوة الاجنبية والاقليمية ليست الخلل فيما يحدث الآن بل الخلل بالمتواجدين بالمشهد، لافتاً إلى أن القوة الاجنبية تنظر للساحة وكيف عقيلة مرر قوانين الانتخاب رغماً عن أنف الجميع ولم يتحرك أحد وترى أنه رفض الذهاب لتونس وتم مسايرته والتوجه لمصر، لا أستثني أحد الشعب الليبي يبكي فقط دون التحرك وهو شعب سلبي لدرجة مخجلة” بحسب تعبيره.

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