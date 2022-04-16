منظمة الهجرة: غرق وفقدان 35 مهاجراً قبالة صبراتة

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن مقتل وفقدان 35 شخصاً، كانوا على متن قارب خشبي يقل مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل مدينة صبراتة، غرب العاصمة طرابلس.

وأشارت المنظمة إلى أنه قد تم انتشال جثث 6 مهاجرين، فيما فُقد 29 آخرين رُجحت وفاتهم، في حين لم تتضح على الفور أسباب انقلاب القارب، وفق ما أعلنته المنظمة.

ووصل حطام القارب الجمعة إلى سواحل صبراتة، وهي نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة في التوجه إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

جدير بالذكر أن أكثر من 90 شخصاً لقوا حتفهم مطلع أبريل الجاري، بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية، بحسب منظمة أطباء بلا حدود، التي أكدت غرق المهاجرين التسعين في المياه الدولية، بعد مغادرة ليبيا على متن قارب مكتظ قبل عدة أيام.

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