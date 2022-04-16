صنع الله: وضعنا صعب لكننا نسعى للأفضل

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” خلال كلمته في استعراض خطة المؤسسة المستقبلية إنه يُعاد النظر في عمل معهد النفط بالإدارة العامة للإنتاج والاستكشاف ليكون بشكل أفضل وأكفأ خاصةً في الدراسات المالية وتوطينها وإدارتها.

وأضاف صنع الله أن إدارة التقنية تحتاج إلى وقفة جادة، أمّا بالنسبة لشركات التموين فهي المحافظة على الأسعار ولو تم التخلي عنها سيصل سعر الوجبة إلى 200 دينار، مضيفا أن وجود هذه الشركات والدفاع عنها بالرغم من تحقيقها لخسائر، حيث هناك انتقاد ذاتي والوضع صعب ولكن دوماً يتم السعي للأفضل.

كما أشار إلى أن الشركة الوطنية للإنشاءات النفطية شركة واعدة وقد تم رفع رأسمالها والمطالبة بمساعدتها وينبغي الاهتمام بها وتستلم العديد من الأعمال ويكون لها أماكن في البريقة وراس لانوف وكذلك يمكن إنشاء موقع في مصراتة لتدخل في تصنيع الفولاذ، الخزانات ومعدّات الإنتاج المبكّر وهذه الأمور ليست صعبة.

وختم بالقول: لدينا شركات يتم تصنيع العديد من المعدّات بأيادي ليبيّة، كما يوجد خرّيجون من معهد النفط والمركز النوعي يعملون بشكل آلي وتقني بالكامل.

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