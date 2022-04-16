عمران: اجتماعات القاهرة هي لذر الرماد في العيون ولن تصل لنتيجة والاستعانة بالبعثة لا معنى له

ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران إن مسألة التعديات على صلاحيات الهيئة التأسيسية هي مستمرة من تاريخ صدور مشروع الدستور أي منذ عام 2017 ومنذ أن ابتدع غسان سلامة مصطلح ما يسمى القاعدة الدستورية ومن هنا بدأ تشكيل اللجان بين مجلسي النواب والدولة التي بائت بالفشل بحسب قوله.

عمران أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن اللجان المشكلة الآن والتي تجتمع في مصر هي استمرار لنفس النهج الذي تنتهجه البعثة، وبالنسبة للأجسام الانتقالية مجلسي النواب والدولة الهدف من تشكيل اللجان هو الاستمرار والسلطة بالغم من أنهم يدركون عدم وصولهم لتوافق.

وأضافت: “النقاط الخلافية من عند رئيس مجلس النواب أم الدولة؟ لماذا تريد مصادرة حق الشعب! الليبيين هم من يأخذوا القرار لكن ان تعرقل مشروع الدستور وتقول عليه نقاط خلافية؟ ما هي النقاط الخلافية؟ مجلسي النواب والدولة لا يملكون صفة التغيير، إن كان هناك خلل في مشروع الدستور عليك تبيانه ودعوة الليبيين لرفضه أو تلجأ الى اسلوب آخر”.

وأوضحت أن الهيئة التأسيسية هي عبارة عن هيئة فنية انيط بها صياغة مشروع الدستور وما تقوم به الهيئة من اصدار بيانات وتأكيد على ضرورة احترام المسار الدستوري والاجراءات المتعلقة بالتعديل العاشر الذي اتبعها مجلس النواب والحادي والثاني عشر وأنها اجراءات غير صحيحة بالمطلق.

ولفتت إلى أن الهيئة قامت برفع العديد من الدعاوى أمام الهيئة التأسيسية ووجهت خطاب لرئيس المجلس الاعلى للقضاء بضرورة تفعيل عمل الدائرة الدستورية لأنه ما دام أنها مقفلة من قبل مجلس النواب سيستمر في هذا العبث التشريعي الذي يقوم به وفقاً لقولها.

أما بشأن عدم قيام البعثة الأممية بتوكيل تعديل الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بدلاً من مناقشته من قبل مجلسي النواب والدولة علقت قائلةً: “البعثة وراء هذه كله، ولا تتحدث عن الهيئة التأسيسية نهائياً! وفي ملتقى الحوار السياسي لما كانت الهيئة تصدر بيانات ويحاول بعض الاعضاء توزيع هذه البيانات كانت البعثة وموظفيها يرفضون! البعثة تدس انفها والدول المتنفذة التي لا ترغب في استقرار ليبيا ولا انتخابات بل أن تدير الأزمة الليبية كما تراها ويتفق مع مصالحها!”.

وأكدت على أن كل الاجتماعات التي تعقد في القاهرة حالياً هي لذر الرماد في العيون ولن تصل لنتيجة والاستعانة بالبعثة لا معنى له بحسب زعمها.

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