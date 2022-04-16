الوطنية للنفط تبدأ بتركيب منظومات تعمل بالطاقة الشمسية في خمسة مواقع متنوعة

بدأت المؤسسة الوطنية للنفط برعاية شركة توتال إنرجي الفرنسية بتركيب منظومات تعمل بالطاقة الشمسية؛ لتوفير الكهرباء في خمسة مواقع متنوعة على مستوى كامل البلاد.

يأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة للتوسع في صناعة واستثمار الطاقات البديلة والمتجددة، بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال صناعة الطاقة النظيفة.

وبينت المؤسسة أنها تعمل وفق خطة تستهدف توفير الكهرباء في عدة مستشفيات إلى جانب عدد من الكليات، مؤكدة أن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والنظيفة هو أحد أهم أهداف المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات القادمة.

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