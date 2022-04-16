الدبيبة يطالب عميد بلدية نالوت بمنع أي تحركات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، تعليمات لعميد بلدية نالوت عبد الوهاب الحجام. بضرورة العمل على استتباب الأمن بالمنطقة وعدم السماح بأي تحركات تهدف إلى زعزعته.

يأتي ذلك عقب منع قوات نالوت، لمحاولة مجموعة مسلحة تابعة لأسامة جويلي، تأمين دخول باشاغا إلى ليبيا عبر الحدود التونسية من بوابة وازن، التي تبعد 12 كيلو عن البلدية.

https://twitter.com/Hakomitna/status/1515411060295184387

وقالت قوات نالوت، إن قوة عسكرية تابعة لأمر بوابة الدبداب أسامة جويلي، حاولت المرور، فجر السبت. من بوابة “تكويت” التابعة لنالوت، والتي تبعد عنها لأكثر من 12 كيلو مترا.

وأوضحت قوات نالوت، في بيان لها اطلعت عليه أخبار ليبيا 24. أن القوة زعمت أن هدفها كان التوجه إلى معبر “وزان” لاستقبال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وتابع البيان “على الفور وصلت قوة دعم عسكرية كبيرة من نالوت إلى عناصر البوابة في تكويت. وقامت القوة بالرماية في الهواء كتحذير، وطرد القوة التابعة لـ “جويلي” .

وقام عبدالحميد الدبيبة ظهر اليوم بزيارة جهاز الأمن الداخلي رفقة وزير الداخلية العميد خالد مازن. ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة. وكان في استقباله لطفي الحراري رئيس الجهاز وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز حيث قام بجولة تفقدية لإدارات ومكاتب ديوان الجهاز.

قام رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة ظهر اليوم السبت بزيارة تفقدية لجهاز الأمن الداخلي رفقة وزيري الداخلية خالد مازن والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة وكان في استقباله رئيس الجهاز لطفي الحراري ومديري الإدارات والمكاتب بالجهاز. 1/1 pic.twitter.com/1nU4bNiy5w — حكومتنا (@Hakomitna) April 16, 2022

وعقب هذه الجولة عقد اجتماع موسع لمناقشة خطة الجهاز للعام 2022 ولمتابعة أعماله في الحفاظ على الأمن. والاستقرار وحماية المواطن من الأنشطة الهدامة والظواهر الإجرامية.

وفي كلمته أكد الدبيبة على أهمية الدور المناط بالجهاز مثنيًا على ما قام به أفراده مؤخرًا. مشددًا على تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ على أمن الدولة.

وبدوره، أكد رئيس الجهاز على دور جهاز الأمن الداخلي في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الجهاز ستتركز خلال هذه الفترة على ملف الغذاء والوقود بالقيام بمعالجات ستظهر نتائجها قريبًا. كما تم مناقشة خطة معالجة ملف تهريب الوقود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.