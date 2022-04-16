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الخوجة: مشاورات مجلسي النواب والدولة في القاهرة تسير في أجواء توافقية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن مشاورات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في مصر تتم في أجواء نقاشية وتوافقية، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها.

وأوضحت الخوجة في تصريح صحفي لموقع “عربي 21” الممول من قطر، أن “اللجنتين اتفقتا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها ومعرفة حجم هذه النقاط ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها”.

وأكدت عضو اللجنة البرلمانية أنه “سيتم الجمعة تحديد المدة الزمنية التي سيتم فيها تجميع هذه النقاط، وكذلك الآلية التي تتبعها اللجنة في عملها بتداولها لهذا الشأن”.

وأقرت الخوجة بانسحاب عضوين من لجنة مجلس النواب من المشاورات، حيث أكدت انسحاب “كل من رمضان شمس وعبد الناصر مهنا من الاجتماعات”.

 

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صحيفة الساعة 24

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