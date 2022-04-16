استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس (صور)

رصدت مديرية أمن طرابلس، مساء السبت، التجهيزات النهائية لافتتاح طريق حي الأندلس، دون أن تحدد موعد الافتتاح.

ويمتد الطريق من جزيرة باب قرقارش إلى مستشفى «الرازي»، وتنفذه شركة الخدمات العامة بالتعاون مع مكتب شؤون المرور والتراخيص وجهاز الحرس البلدي، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية أمن طرابلس.

– الدبيبة يبحث بدء مشروع رصف الطريق البحري بحي الأندلس

وتظهر صور نشرتها المديرية انتشار عناصر أمنية على الطريق الذي جرى رصفه وإنارته استعدادًا لافتتاحه.

استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس، 16 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)

استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس، 16 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)

استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس، 16 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)

استعدادات لافتتاح طريق حي الأندلس، 16 أبريل 2022. (مديرية أمن طرابلس)