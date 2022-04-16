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المنفي ووفد من قبيلة القطعان يؤكدون أهمية دعم مشروع المصالحة

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، السبت، استمرار المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على كامل التراب الليبي.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لوفد من قبيلة القطعان، في مكتبه بطبرق، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وشددوا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية بحيث تحقق تطلعات الشعب الليبي.

كما أكد أعضاء الوفد على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية بهدف الوصول لاستقرار ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان لتنعم بالتنمية والازدهار، حسب ما جاء في صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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