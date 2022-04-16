الجحاوي يحمل الدبيبة وباشاغا مسؤولية نزيف الدم

أخبار ليبيا 24

حمل آمر مليشيا 166 التي يرأسها محمد الحصان، مختار الجحاوي، رئيس الحكومتين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا مسؤولية نزيف الدم الذي قد يحدث.

وكشف في بيان تم بثه في وقت متأخر ليل أمس. عن فتح قنوات اتصال مع الأطراف المختلفة لتجنيب طرابلس والمنطقة الغربية شبح صدام.

وأشار المليشياوي الجحاوي أنهم، يسعون للوصول لحل يقطع الطريق على المتربصين في الداخل والخارج والحفاظ على الأمن.

وطالب الجحاوي رئيس الحكومتين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا بإبقاء الصراع سياسيًا. ولا مخرج له إلا الحل السياسي كما تعهدا أمام الشعب الليبي.

وحمل آمر المليشيا البعثة الأممية مسؤولية ما قد يحدث من سيل أي قطرة أو أي صدام.

وأشار إلى أنه اتفق مع الأطراف على بقاء الصراع سياسياً .