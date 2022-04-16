المنفي: مستمرون في توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، وفداً من قبيلة القطعان، الذين أكدوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المنفي ويهدف لاستقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان لتنعم بالتنمية والازدهار، بحسب بيانه.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، وشددوا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يرضى بنتائجها الجميع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وأشاد المنفي، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة طبرق على الدور الذي تلعبه قبيلة القطعان في المنطقة الشرقية لتحقيق السلم الاجتماعي، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي العمل على توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق الاستقرار الدائم على كامل التراب الليبي.