تقرير: الخوف وانخفاض الوعي سببان لانخفاض معدل التطعيم في ليبيا

ذكر تقرير نشره موقع news18 الإخباري، أن البلدان ذات أنظمة الرعاية الصحية المتعثرة تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وإن العديد من هذه المناطق لم تقم حتى بتلقيح ربع سكانها جزئيًا، معتبراً أن الجهود السريعة والمتضافرة في الأشهر المقبلة حاسمة لسد فجوة توزيع اللقاح.

وأرجع التقرير حالة انخفاض معدلات التطعيم في ليبيا إلى المستويات المنخفضة من الوعي بإمكانية الوصول إلى اللقاح، بالإضافة إلى آلية تسجيل السكان غير الليبيين لتلقي اللقاح. علاوة على ذلك، أظهر تقييم تم إجراؤه في عام 2021، أن 51 ٪ من المهاجرين يخشون التعرض للتمييز في المرافق الصحية، وبالتالي يتجنبون الذهاب لتلقي التطعيم. كما قال بعض المهاجرين أيضًا إن مسؤولي الصحة ينظرون إليهم على أنهم حاملون للفيروس.

وأكد التقرير ضرورة الحد من معدل الإصابة وإنقاذ الأرواح من المتغيرات الحالية والمستقبلية، فإن تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص أمر لا بد منه، حيث إن معدلات التطعيم المنخفضة هي مصدر قلق عالمي، ما يستدعي المزيد من الموارد والأموال لإنقاذ حياة الناس، بالإضافة إلى القيادة السياسية القوية والتضامن العالمي من أجل الاستدامة الصحية والإنصاف للجميع، حسب التقرير.

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