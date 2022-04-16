نادية عمران تعلق على مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة

أخبار ليبيا24

اتهمت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، الأجسام السياسية الحالية في ليبيا بالسعي لإطالة بقائها في السلطة دون إيجاد أي حل للأزمة.

وقالت نادية عمران، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن الأجسام الحالية المتصدرة للمشهد السياسي لا تسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية،. بقدر ما تسعى لإطالة بقاءها في السلطة.

واعتبرت، أن الاجتماعات التي تعقد في القاهرة هذه الأيام لن تفضي إلا لمزيد من الفشل وتعزيز الانقسامات.

وتشهد القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة مشاورات اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا.

وقالت، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور،. إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاهلت مشروع الدستور وبدأت في البحث عن بدائل فاشلة،. ما يشير بوضوح إلى أنها تسعى لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلحلتها.

وأضافت عمران، أن الهيئة التأسيسية هيئة منتخبة من الشعب الليبي لإعداد مشروع الدستور،. وقد أكملت مهمتها وأنجزت مشروع الدستور، الذي ينتظر عرضه على الاستفتاء ليقول الليبيين كلمتهم فيه.

وقالت، إن مجلس النواب أو غيره لا يملك التعدي على ولاية الهيئة التأسيسية أو المساس بمركزها القانوني. ولفتت إلى أن الهيئة طالبت الجمعية العمومية للمحكمة العليا لتفعيل الدائرة الدستورية لأنهاء العبث التشريعي.