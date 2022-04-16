السعداوي: زيارة بعض القادة العسكريين لباشاغا لن تقدّم أي إضافة

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر فتح الله بشير السعداوي إن زيارة بعض القادة العسكريين لفتحي باشاغا لن تقدّم أي إضافة، باعتبار أن هؤلاء القادة التقوا بعبد الحميد الدبيبة في طرابلس والمهمة لا تسهلها هذه اللقاءات خاصة أن الطرف الثاني يملك المال وقدرات الدولة، وفق تعبيره.

السعداوي استبعد في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن ينجح باشاغا بإحداث أي اختراق للأزمة مع حكومة الدبيبة من خلال لقاءاته المزمع عقدها في تونس.

وأشار إلى أن حكومته أصبحت تقترب من حكم الماضي خاصة أن الكل يدفع نحو الانتخابات البرلمانية، بحسب تقديره.