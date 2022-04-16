محتجون في الزويتينة يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط

أعلنت مجموعة أطلقت على نفسها “أهالي وأعيان وسكان بلدية منطقة الزويتينة – سلطان النفطية”، إيقاف إنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة لها، إلى حين تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وتلت المجموعة، السبت، بياناً طالبت فيه بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة بعيداً عن التجاذبات السياسية، متهمين إياه بارتكاب ما أسموه جريمة إحالة العوائد النفطية لحكومة الدبيبة بالمخالفة لقرارات مجلس النواب، داعين إلى توزيع العوائد النفطية بالتساوي بين الأقاليم الليبية.

يُذكر أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقة الشرقية، كانوا قد أعلنوا في وقت سابق تعليق أعمالهم في اللجنة، داعين إلى إقفال الحقول النفطية ووقف الصادرات حتى تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا.

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