«أعيان الجنوب» يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط بالمنطقة اعتبارا من السبت

أعلن بيان صادر عمن وصفوا أنفسهم بـ«أعيان الجنوب الليبي» بإيقاف إنتاج وتصدير النفط من الحقول والموانئ بالمنطقة بشكل كامل اعتبارًا من السبت الموافق 16 أبريل 2022، وحتى خروج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من المشهد في طرابلس، وتسليمها السلطة إلى حكومة فتي باشاغا المكلفة من مجلس النواب.

وطالب البيان الذي تلاه أحدهم، بضمان التوزيع العادل للموارد النفطية بشكل متساو بين المناطق الليبية كافة، ودعم الجهات المختصة للوصول إلى الانتخابات القادمة بعيدًا عن طمع الحكومة التنفيذية في السلطة.

إضافة إلى إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارتها بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ودعم المؤسسة بالميزانية المطلوبة لرفع معدلات الإنتاج.

مطالبات بإيقاف التدخلات الخارجية

وشملت المطالبات كذلك دعم الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والتنقل بين المدن الليبية بكل حرية، وإيقاف «التدخلات الخارجية السلبية والسافرة» في الشأن الداخلي الليبي، ومطالبة المجتمع الدولي والسفراء بـ«احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وأن يكونوا عاملًا مساعدًا في الاستقرار».

وقبل قليل صدر إعلان مماثل في محتواه عمن وصفوا أنفسهم بـ«أهالي وأعيان وسكان بلدية الزويتينة سلطان النفطية»، وتشابه البيان في المفردات المستخدمة وكذلك المطالب وترتيبها.

وقبل أسبوع، أعلن ممثلي قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020.

وطالبوا في بيان، من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.