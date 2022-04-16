البيوضي: الدبيبة أمام مفترق خطير وعليه إجراء تعديلات جوهرية

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي، أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد يجد نفسه خارج العملية السياسية، بسبب عدم تمكنه من إنجاز تعديلات جوهرية في حركته السياسية وتحالفاته.

وأضاف البيوضي في إدراج له، أن ما يمارسه باشاغا من مناورة تكتيكية قد يؤدي لنسف كل الجهد الذي مارسه الدبيبة وفريقه، مشيراً إلى أن معضلة الدبيبة هي إطلاق نداءات الاستغاثة عند كل مختنق، وتخليه عن تعهداته عند تنفس الصعداء وهو ما يجعله أمام مفترق طريق خطير يدفعه لإدراك أن الفاعلين الحقيقين هم من يتحركون بالمناورة والمباغتة، وفق قوله.

واعتبر البيوضي أن مشكلة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، هي فريقه الدعائي والذي يضره أكثر مما ينفعه، ويدفع نحو نتائج سلبية لكل خطواته، لافتاً إلى أن باشاغا اقتنع بضرورة توسيع دائرة النقاش مع مخالفيه وهو يجتهد في تبديد المخاوف.

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