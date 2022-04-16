عون: ليبيا تصدر لإيطاليا 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون في تصريحات صحفية، إن ليبيا تضخ يوميًا 250 مليون قدم مكعب من الغاز إلى إيطاليا إلى ما يعادل 91 مليار قدم مكعب سنويًا، كما وصف الكميات المصدرة إلى إيطاليا عبر الخط الواصل من مليتة إلى جنوب إيطاليا بغير الكبيرة بالمقارنة مع استهلاك البلد الأوروبي.

وأضاف عون في تصريحاته اليوم السبت، أن الإنتاج اليومي العام من النفط سجل 1,2 مليون برميل.

ويذكر أن وزير النفط والغاز قد رفض قبل أيام المقترحات الغربية المتداولة عن استحداث آلية دولية لإدارة عائدات النفط الليبي لحين الفصل في الخلافات الداخلية بين حكومتي الوحدة والحكومة الليبية على استلام السلطة.

وتجدر الاشارة الى أن أوروبا تعيش هذه الفترة على وقع ضغط الأسعار المرتفعة بسبب الحرب القائمة بين موسكو وكييف إذ تستورد إيطاليا 95% من حاجتها من الغاز الطبيعي خارج البلاد حسب تصريح وزير البيئة الإيطالي روبرتو تشينغولاني أمام مجلس الشيوخ أواخر مارس الماضي.