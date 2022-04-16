ماذا قالت حكومة باشاغا عن بيان القيادات العسكرية من مصراتة؟

قالت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أنّها تابعت البيان الصادر عن قيادات عسكرية من مدينة مصراتة والتي تدعو فيه إلى رفض التصعيد العسكري والالتزام بالطرق السلمية واتباع النهج السياسي في إدارة شؤون الدولة والتداول السلمي على السلطة .

وأضافت الحكومة في بيان لها، اليوم السبت، أنّها “إذ تُرحب الحكومة الليبية بهذا البيان الذي ينسجم في مضمونه مع مبادئ وسياسة الحكومة الليبية والتزامها القاطع بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس وفق القانون والطرق السلمية”

وتابعت حكومة باشاغا “وفي ذات الوقت تحمل الحكومة الليبية كامل المسؤولية للحكومة المنتهية ولايتها عن أي تصعيد عسكري يمس بالأمن والاستقرار ويهدد سلامة المدنين”، وفق نص البيان.

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