إدارة مستشفى طرابلس الجامعي تنفي شائعات وفاة أطفال بسبب نقص الأكسجين

نفى مدير الإدارة الهندسية بالمستشفى الجامعي طرابلس خالد كعكول، ما تم تداوله حول وفاة طفلين حديثي الولادة الأحد الماضي بسبب نقص الأكسجين، مؤكداً عدم وجود أي بلاغ بهذا الخصوص.

وأشار رئيس قسم الغازات الطبية بالمستشفى هشام حيطوم، إلى أن الأكسجين متوفر بخزانات المستشفى، وعدم حصول أي انقطاع للأكسجين في قسم حديثي الولادة، مؤكداً أن كل ما يشاع حول سبب الوفاة عار من الصحة، ومنوهاً بوجود أسطوانات احتياطية بكل الأحجام في القسم لتدارك الموقف.

كما أكدت رئيس قسم النساء والولادة الدكتورة لبنى المقهور، أن وفاة الطفلين لم تكن بسبب نقص الأكسجين وإنما بسبب تشوهات خلقية، وأن الحجرة التي يحدث فيها انخفاض في الأكسجين يتم إغلاقها بالتنسيق مع الإدارة الهندسية الى حين معالجة الموقف، مشيرة إلى تسجيل قرابة 625 حالة ولادة منذ افتتاح القسم يوم 9 يناير إلى يوم 31 مارس الماضي، أي خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق الإمكانيات المتاحة.

وكانت مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت قبل أسبوع، نبأ وفاة طفلين في المستشفى الجامعي، بسبب حصول نقص في الأكسجين، وهو ما نفته إدارة المستشفى بالكامل.

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